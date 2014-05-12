14 травня у Раді планують провести засідання круглого столу щодо ситуації в східній Україні

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав в.о. президента України, голова ВР Олександр Турчинов сьогодні на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

Він зазначив, що на засідання цього круглого столу запрошуються представники місцевого самоврядування Донецької та Луганської областей, а також інших регіонів.

Також, за словами Турчинова, запрошуються представники “наукової інтелігенції, діячі культури, люди, які дійсно мають авторитет і повагу і в Донецькій, і в Луганській областях”.Читайте такожВлада готова до переговорів з представниками Сходу, але не з терористами - Турчинов

Він висловив сподівання, що на засіданні цього круглого столу будуть і представники фракцій та комітетів парламенту, а також представники міжнародної громадськості.

Турчинов підкреслив, що влада готова говорити “зі всіма тими, в кого руки не забруднені кров'ю”.

Він висловив сподівання, що завдяки антитерористичним заходам та переговорам вдасться вийти із цієї кризи, “куди штовхає нашу країну, на превеликий жаль, керівництво РФ, які інспірують ці провокації, мета яких - повна дестабілізація ситуації в Україні і повалення української влади”.

Як повідомляв УНІАН, 8 травня Турчинов і прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявили, що ініціюють проведення всеукраїнських круглих столів національної єдності за участю представників усіх політичних сил, громадянського суспільства, наукових кіл.Читайте такожЯценюк: Україна готова проводити загальнонаціональний діалог

У спільному зверненні до співвітчизників у зв'язку з напруженою ситуацією, яка триває в східних регіонах України, Яценюк і Турчинов зазначили, що метою такого діалогу є формування національного консенсусу з ключових для українського суспільства проблем.

Напрацьовані пропозиції за участю всіх політичних сил будуть реалізовані Верховною Радою України, в тому числі через механізми внесення змін до Конституції і законодавство України.