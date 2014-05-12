На сайті МВС запустили інформаційну систему "Вибори 2014"

Як повідомили УНІАН в управлінні зв'язків з громадськістю МВС, система "ВИБОРИ 2014" буде демонструвати дані, що надходять у міністерство з усієї країни, зокрема, інформацію про правопорушення, пов'язані з виборчим процесом.

Дана система доступна через офіційний сайт МВС і складається з електронної карти України, на яку нанесені виборчі округи; категорій повідомлень про правопорушення; зареєстрованих повідомлень про порушення, що надходять до органів внутрішніх справ від громадян, та відображаються на карті відповідно до місця реєстрації такого повідомлення; довідкової інформації про статті адміністративного та кримінального кодексів, що стосуються порушень виборчого процесу.

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"Вибори 2014" дозволятимуть відслідковувати динаміку реєстрації повідомлень в певних часових проміжках, а також статистично та візуально порівнювати ситуацію із правопорушеннями, що реєструються у різних регіонах України.

У МВС вважають, що дана система дозволить зменшити свідоме маніпулювання даними, або помилкове їх подання, з боку деяких ЗМІ та громадських організацій.