На загрозу відключення російського газу не треба зважати – Канівець

Вважає Олег Канівець, народний депутат і керівник виборчого штабу кандидата в Президенти Анатолія Гриценка.

Так Канівець прокоментував заяви російських представників про можливість призупинення постачань газу до України та Європи.

«На цю погрозу, і навіть на загрозу реального відключення російського газу, не треба зважати. Зараз на кону важливіші речі: вбивають наших людей, Україна втрачає контроль над усе новими територіями. Безперервність газопостачання вже не є ключовим чинником нашої економічної безпеки. В Горлівці минулого тижня зупинився завод «Стирол», бо в місті «відключили» не газ, а державу, правопорядок і безпеку. Поки в Україні немає рішучої, відповідальної, професійної влади – Росія успішно душить нашу державу і без газового крану. Якщо така влада нарешті з’явиться, ми переживемо відключення без істотних втрат. Анатолій Гриценко давно каже, що Україні негайно потрібний не газ, а «протигаз». Себто реальне енергозаощадження й диверсифікація джерел енергоносіїв, збільшення власного видобутку газу. Якщо для цих кроків потрібне раптове закриття вентиля божевільним диктатором – так тому й бути», – заявив Олег Канівець.

Він також наголосив малоймовірність тривалої перерви в газопостачанні з Російської Федерації.

«З точки зору інтересів Росії, реальне відключення газу Україні буде таким самим ризикованим, шкідливим, непослідовним кроком, як і військове вторгнення. По перше, Україна є найбільшим споживачем російського газу, й не лише газу. Причому левову частку цього імпорту споживають промислові підприємства олігархів. Чи вигідно пошарпаній першими санкціями Росії палити мости з нашою економікою, і наживати собі ще більше ворогів в Україні? Ні! По-друге, перебої з транзитом через Україну автоматично підштовхнуть країни Центральної і Східної Європи до злізання з «газової голки». По-третє, економіка Росії елементарно не витримає істотного скорочення газоекспорту. Недоспожитий Україною обсяг газу доведеться терміново продавати дешевше на спотовому ринку – де ціни й без того знижуються під впливом спричиненого війною економічного спаду», – пояснив Олег Канівець.