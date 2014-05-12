Близько 2,5 мільйонів жителів Донбасу взяли участь в опитуванні про приєднання до Дніпропетровщини

У населених пунктах Донецької та Луганської областей, де в неділю відбувалось територіальне опитування громадян із питань приєднання до Дніпропетровської області, проголосувало близько двох мільйонів людей, повідомили Радіо Свобода в комісії з організації заходу.

За попередніми даними комісії, в Луганській області в опитуванні взяли участь понад 975,6 тисяч людей, у Донецькій – 1 мільйон 467 тисяч. Керівник комісії Михайло Лисенко уточнив, що це ще неповні дані, не всі дільниці наразі відзвітували про кількість учасників.

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Як інформують у комісії, як і планували, голосування відбувалось на Донеччині – в Дебальцевому, Єнакієвому, Ясинуватій, Авдіївці, Волновасі, Новоазовську, а також Луганщині – Алчевську, Стаханові, Брянці, Сіверськодонецьку, Рубіжному, Кремінній, Старобільську, Сватовому тощо.

Загалом працювало понад 40 виборчих дільниць, також діяли пересувні скриньки для голосування.

Раніше в Луганській і Донецькій області близько 100 територіальних громад висловилися за приєднання до Дніпропетровщини: комісія отримала від них копії звернень до Верховної Ради України про внесення змін до відповідних нормативних актів і зміни адміністративно-територіальної підпорядкованості.

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Одночасно в деяких частинах Донецької й Луганської областей, які нині контролюють збройні проросійські сепаратисти з угруповань «Донецька народна республіка» й «Луганська народна республіка», в неділю намагалися провести незаконні «референдуми» щодо «незалежності» цих територій.