Терористи погрожують суддям депортацією за межі Донбасу

Про це повідомляє сайт міста Слов'янськ.

Повідомляється, що у самопроголошеного мера Слов'янська В'ячеслава Пономарьова виникло бажання провести зустріч з представниками прокуратури і суду.

"Я думаю, суддівський корпус міста Слов'янська, почує мене і найближчим часом, я чекаю зустрічі з його представниками. Тому що, займати таку мишачу позицію, "заховавшись" в нірку, і чекати, як воно вийде, судді, раз вони судять людей і так далі, і тому подібне, нехай вони з'являться, щоб ми їх хоча б бачили.", - заявив "мер".

Разом з тим, Пономарьов пригрозив суддям і прокурорам депортацією за межі Донбасу, "якщо вони не розуміють російської мови".

"Товариші судді і прокурори, я, через засоби масової інформації звертаюсь, хотів би вас бачити тут, у виконкомі. З вами треба розмовляти. Якщо ви не розумієте російської мови, а розумієте тільки український, то вам доведеться звільнити нашу територію", - повідомив Пономарьов.

Нагадаємо, як повідомляв УНІАН раніше, в таборі терористів почалися розбіжності. Так, вчора, біля села Карпівка поблизу Слов'янська стався бій між групами терористів. Українські силовики в перестрілці участі не брали.