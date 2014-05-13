Українські силовики зіткнулися з терористами під Краматорськом. Є загиблі - Тимчук

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень, координатор групи "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук.

"Близько 13.00 за 20 кілометрів від Краматорська, в районі населеного пункту Дмитрівка, підрозділ 95-ої аеромобільної бригади Збройних Сил України, що бере участь в АТО, потрапив у засідку, влаштовану бойовиками. За попередніми даними, терористи з гранатометів знищили вантажівку, що перевозила боєприпаси, після чого зав'язався бій. Одночасно з Краматорська на автобусі на підмогу прибули 30-40 бойовиків. На гелікоптерах прибуло й підкріплення десантникам. В результаті зіткнення серед силовиків є загиблі й поранені. Щодо втрат серед терористів інформації немає", - зазначив Тимчук.

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Нагадаємо, як повідомляв УНІАН раніше, сьогодні футбольна команда "Авангард" з Краматорська не змогла прибути до Полтави та провести гру чемпіонату України серед команд Першої ліги з ФК "Полтава" через блокування автобуса озброєними людьми на блок-пості.