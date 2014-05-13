Вихід українських кораблів з окупованого Криму перенесено на 16 та 19 травня через шторм
17:50, 13 травня 2014Політика
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У зв’язку зі штормовим попередженням вихід українських кораблів з Криму, що був запланований на 12-13 травня, перенесено на 16 травня.
Вихід українських кораблів з окупованого Криму перенесено на 16 травня через шторм / Фото: УНИАН
Як повідомляє видання Флот України, до портів України з Криму мають вийти корабель управління «Славутич», корвети «Луцьк» та «Тернопіль», ракетний корвет «Придніпров’є», а також підводний човен «Запоріжжя».
Також перенесений кінцевий термін передачі кораблів українській стороні з 17 на 19 травня.
Великий десантний корабель «Ольшанський» буде виводитися за окремим планом після повного розблокування фарватеру озера Донузлав.
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