Вихід українських кораблів з окупованого Криму перенесено на 16 та 19 травня через шторм

17:50, 13 травня 2014
Політика
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У зв’язку зі штормовим попередженням вихід українських кораблів з Криму, що був запланований на 12-13 травня, перенесено на 16 травня.

Фото: УНИАН

Як повідомляє видання Флот України, до портів України з Криму мають вийти корабель управління «Славутич», корвети «Луцьк» та «Тернопіль», ракетний корвет «Придніпров’є», а також підводний човен «Запоріжжя».

Також перенесений кінцевий термін передачі кораблів українській стороні з 17 на 19 травня.

Великий десантний корабель «Ольшанський» буде виводитися за окремим планом після повного розблокування фарватеру озера Донузлав.

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