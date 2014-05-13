Вихід українських кораблів з окупованого Криму перенесено на 16 та 19 травня через шторм

Як повідомляє видання Флот України, до портів України з Криму мають вийти корабель управління «Славутич», корвети «Луцьк» та «Тернопіль», ракетний корвет «Придніпров’є», а також підводний човен «Запоріжжя».

Також перенесений кінцевий термін передачі кораблів українській стороні з 17 на 19 травня.

Великий десантний корабель «Ольшанський» буде виводитися за окремим планом після повного розблокування фарватеру озера Донузлав.