Кількість загиблих десантників у бою під Краматорськом зросла до 7 осіб

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Служби безпеки України.

“Кількість загиблих десантників зросла до 7”, - сказали в СБУ, зауваживши, що сьомий десантник, який був важко поранений, помер під час транспортування до медзакладу у вертольоті.

Як повідомляв УНІАН, раніше повідомлялося, що у бою під Краматорськом терористи вбили 6 військовослужбовців Збройних сил України. Близько 20 бійців контингенту антитерористичної операції були поранені.

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Близько 13.00 на околиці села Октябрське Слов’янського району, що за 20 км від Краматорська, під час руху колона однієї з військових частин ЗСУ була цинічно та підступно обстріляна із засідки.

Понад 30 нападників прибули заздалегідь та були розміщені вздовж річки по кущах. Перший постріл терористів із гранатомета влучив у двигун другого з БТРів, який підійшов до мосту. Пролунав вибух. Інший БТР намагався проштовхнути пошкоджену бойову машину, яка загорілася, далі від села. Військовослужбовці прийняли бій.

Після першого залпу терористів з важкої зброї загинуло двоє військовослужбовців, ще 3 було поранено. Загалом внаслідок тривалої сутички загинуло 6 військовослужбовців Збройних Сил України. 8 отримали поранення різного ступеня важкості. Один важкопоранений.