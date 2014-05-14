У квітні на Донеччині зафіксовано понад 20 випадків викрадення журналістів - ІМІ

Такими є дані щомісячного дослідження «Барометр свободи слова», який проводить Інститут масової інформації, повідомили УНІАН у прес-службі ІМІ.

«Безпрецедентні випадки стосуються викрадень журналістів. Такої кількості викрадень, захоплень як українських, так і іноземних журналістів, в Україні раніше не було. Тенденція викрадень почалася у березні (11 випадків) з Криму, коли відбулася російська інтервенція на півострів. Загалом ІМІ не фіксував таких фактів протягом останніх семи років», - сказала виконавчий директор Інституту масової інформації Оксана Романюк.

Також ІМІ зафіксував збільшення випадків цензури — 21 випадок (тоді як у березні - 14, а в лютому і січні - по 5). «Цензура у квітні була надзвичайно потужною і стосувалася відключень українських телеканалів на сході України, а також отримання вказівок, так званих "темників", про те, як висвітлювати дії сепаратистів», - зазначила експерт ІМІ Катерина Дячук.

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Натомість вдвічі зменшилась кількість нападів та побиттів журналістів: якщо у березні було зафіксовано 44 таких випадки, то у квітні - 22 (для порівняння, у січні - 82, у лютому - 70). Цього місяця незначно зросла кількість погроз і залякувань – 11 випадків (у березні — 9), а також кількість нападів на офіси ЗМІ - 13 (у березні — 12 випадків).

Як зазначають експерти ІМІ, українським та іноземним журналістам, окрім російських, сепаратисти на сході України чинили всілякі перешкоди, аби журналісти не могли виконати свій професійний обов’язок. Так, на журналістів нападали проросійські активісти на мітингах, як сепаратистських, так і проукраїнських, під час захоплень адміністративних будівель тощо.

Також в «Барометрі свободи слова» зафіксовано один випадок, коли журналіст публічно заявив про те, що вимушений стати внутрішнім біженцем. «За інформацією ІМІ, насправді є щонайменше 10 журналістів, які були змушені виїхати зі свого регіону у наслідок тиску. Але оскільки ці факти не стали публічними, вони не увійшли до Барометру», - пояснює Дячук.

Загалом з початку 2014 року ІМІ зафіксував 218 випадків побиття та нападів на журналістів, 69 перешкоджань законній професійній діяльності журналістів та 47 випадків цензури.