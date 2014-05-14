Дії сепаратистів підпадають під категорію етнічних чисток, - Тягнибок

Зокрема, Львівська область вже прийняла понад 2000 біженців, які змушені рятуватися від переслідувань через свою проукраїнську позицію. Про це заявив лідер ВО «Свобода» Олег Тягнибок під час зустрічі з жителями Дніпропетровської області.

За словами Тягнибока, така ситуація є початком етнічних чисток.

«У міжнародному праві під поняттям «етнічні чистки» розуміють політику, спрямовану на витіснення представників конкретної національної групи з визначених територій. Істотним елементом етнічних чисток є різноманітні форми насильства: моральне і фізичне знущання, умисне знищення майна, грабежі, вбивства та інші форми насильства і примусу», - заявив Тягнибок.

«Свободівець» наголосив, що ситуація на Донбасі і в Криму вже володіє всіма ознаками чисток.

«Щоб припинити це свавілля і знущання, всі українці повинні об'єднатися проти російського агресора, який веде неоголошену війну проти України з використанням злочинних терористичних методів. Це виклик не тільки територіальній цілісності і незалежності України, але й збереженню життя і гідності сотень тисяч наших співвітчизників. У свою чергу, влада і силові структури повинні задіяти всі можливі механізми, щоб якомога швидше ефективно завершити АТО і повернути порядок і спокій українського Донбасу», - заявив кандидат у президенти від націоналістів.