Дії сепаратистів підпадають під категорію етнічних чисток, - Тягнибок
В результаті злочинних дій терористів на Донбасі вже загинули десятки людей, сотні пережили переслідування, а тисячі стали біженцями.
Зокрема, Львівська область вже прийняла понад 2000 біженців, які змушені рятуватися від переслідувань через свою проукраїнську позицію. Про це заявив лідер ВО «Свобода» Олег Тягнибок під час зустрічі з жителями Дніпропетровської області.
За словами Тягнибока, така ситуація є початком етнічних чисток.
«У міжнародному праві під поняттям «етнічні чистки» розуміють політику, спрямовану на витіснення представників конкретної національної групи з визначених територій. Істотним елементом етнічних чисток є різноманітні форми насильства: моральне і фізичне знущання, умисне знищення майна, грабежі, вбивства та інші форми насильства і примусу», - заявив Тягнибок.
«Свободівець» наголосив, що ситуація на Донбасі і в Криму вже володіє всіма ознаками чисток.
«Щоб припинити це свавілля і знущання, всі українці повинні об'єднатися проти російського агресора, який веде неоголошену війну проти України з використанням злочинних терористичних методів. Це виклик не тільки територіальній цілісності і незалежності України, але й збереженню життя і гідності сотень тисяч наших співвітчизників. У свою чергу, влада і силові структури повинні задіяти всі можливі механізми, щоб якомога швидше ефективно завершити АТО і повернути порядок і спокій українського Донбасу», - заявив кандидат у президенти від націоналістів.