США почали пошук дорогих активів росіян, проти яких запровадили санкції - ЗМІ
02:26, 15 травня 2014Політика
0 0
США приступили до пошуку дорогих активів російських громадян, проти кого Вашингтон ввів санкції.
США почали пошук дорогих активів росіян, проти яких запровадили санкції / zr.ru
Мова йде про літаки, яхти, маєтки та іншої власності, передає Ехо Москви з посиланням на Bloomberg.
Виявлені активи будуть заарештовані, попереджають там. У свою чергу прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков сказав Bloomberg, що їх ніхто про ці дії США не поінформував.
Читайте такожФранція з-за санкцій може відмовитися продавати Росії військові кораблі
Зараз у списку санкцій американського уряду числиться понад 40 росіян, які причетні до погіршення ситуації в Україні. Серед них радники президента Владислав Сурков і Сергій Глазьєв, спікер Ради Федерації Валентина Матвієнко і бізнесмени, яких преса називає друзями Володимира Путіна.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter