США почали пошук дорогих активів росіян, проти яких запровадили санкції - ЗМІ

Мова йде про літаки, яхти, маєтки та іншої власності, передає Ехо Москви з посиланням на Bloomberg.

Виявлені активи будуть заарештовані, попереджають там. У свою чергу прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков сказав Bloomberg, що їх ніхто про ці дії США не поінформував.

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Зараз у списку санкцій американського уряду числиться понад 40 росіян, які причетні до погіршення ситуації в Україні. Серед них радники президента Владислав Сурков і Сергій Глазьєв, спікер Ради Федерації Валентина Матвієнко і бізнесмени, яких преса називає друзями Володимира Путіна.