Турчинов у Раді: АТО зупинять, якщо терористи складуть зброю

Як передає кореспондент УНІАН, про це в.о. президента, голова Верховної Ради України Олександр Турчинов заявив на засіданні парламенту у відповідь на вимоги депутатів від Партії регіонів та КПУ негайно припинити АТО.

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Він зазначив, що АТО проводиться з метою захисту мирних жителів.

За словами Турчинова, сьогодні на засіданні Погоджувальної ради обговорювалося, що “не виключається прийняття декларації Верховної Ради, і на базі цієї декларації може бути створена група з представників кожної фракції, яка внесе пропозицію, що антитерористична операція може бути зупинена, коли буде складена зброя, коли будуть звільнені заручники”.

“Ми за те, щоб розв'язувати питання мирним шляхом із тими, хто готовий до співпраці, до розмови, до діалогу. Ми ведемо цей діалог”, - наголосив Турчинов.

Водночас він підкреслив, що “ті, хто веде війну проти України, будуть отримувати адекватну відповідь”.

Перед цим лідер фракції КПУ Петро Симоненко вимагав терміново зупинити АТО і негайно вивести війська з Луганської та Донецької областей.

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Також народний депутат від ПР Микола Левченко вимагав на час мирних переговорів зупинити антитерористичну операцію, розформувати Національну гвардію та батальйон “Дніпро”.

Як повідомляв УНІАН, у квітні озброєні бойовики захопили адміністративні будівлі у ряді міст Донецької області, а також у Луганську. Бойовики викрадають, катують і вбивають людей, захоплюють заручників.

Українська влада, а також лідери ЄС і США переконані, що Росія за допомогою дестабілізації ситуації та провокацій у південних і східних областях України намагається зірвати президентські вибори, призначені на 25 травня.

15 квітня на півночі Донецької області почалася антитерористична операція.