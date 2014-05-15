В Луганську і Донецьку терористи погрожують членам виборчих комісій

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції заявив заступник голови ЦВК Андрій Магера.

“Є загрози відносно членів виборчих комісій. Чи потрібна ще якась більша погроза, коли в приміщення ОВК заходять озброєні люди. Я думаю, що загроза є більш ніж достатньою для того, щоб відповідно реагувати”, - сказав Магера.

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Він наголосив що правоохоронні органи мають відповідно реагувати на захоплення ОВК та територіальних виборчих комісій, якщо вони разом з народом, а не на боці терористів.

За словами Магери, озброєні люди вимагають від членів виборчих комісій припинити роботу, віддати документи та припинити будь-яку підготовку до президентських виборів.

“Змушений віддати належне, що члени ОВК досить мужньо себе проявили, чого не скажеш про правоохоронні органи відповідних місцевостей. Тому я сподіваюсь, що з боку МВС будуть вжиті всі заходи для того, аби привести до відповідного стану керівників органів внутрішніх справ у Донецькій і Луганській областях, щоб вони розпочали виконувати свої обов'язки”, - наголосив Магера.

Він зауважив, що від членів ТВК у Донецькій і Луганській областях надходять заяви про відмову виконувати обов'язки у зв'язку з погрозами, однак це явище не є масовим.