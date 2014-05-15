Рада відмовилася вводити нагрудні знаки для співробітників МВС

Як передає кореспондент УНІАН, раніше було вирішено, що на вечірньому засіданні депутати за законопроекти не голосуватимуть, а лише розглядатимуть їх.

Водночас коли дійшла черга до відповідного законопроекту, виявилося, що у сесійній залі немає ні доповідача з цього питання - народного депутата від “Батьківщини” Геннадія Москаля, ні заступника голови Комітету ВР з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, депутата від «УДАРу» Миколи Паламарчука.

З огляду на це голова ВР Олександр Турчинов вирішив все ж поставити цей законопроект на голосування для прийняття його за основу без жодного розгляду.

Так, за законопроект проголосували лише 98 народних депутатів із 185 присутніх у сесійній залі.

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Турчинов звернувся до депутатів, які є авторами і доповідачами по законопроектам, із закликом поважати парламент. “Ваш закон ставиться на розгляд - будь ласка, приходьте і доповідайте хоча б. Уже емоцій не вистачає для того, щоб коментувати таке ставлення до парламентської діяльності”, - наголосив спікер.

Відхиленим законопроектом пропонувалося зобов`язати працівників органів внутрішніх справ рядового і начальницького складу носити нагрудні знаки (жетони) одночасно із встановленням адміністративної відповідальності за відсутність нагрудного знаку на форменому одязі, його пошкодження, приховування працівником органу внутрішніх справ чи перешкоджання ідентифікації його особи в будь-який інший спосіб.

Законопроектом також пропонувалося унеможливити присутність спеціальних підрозділів міліції та внутрішніх війсь під час проведення зборів, мітингів, вуличних походів, демонстрацій та інших мирних зібрань.