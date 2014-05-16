На Донеччині силовики приступили до фінальної фази АТО

Таких категоричних заяв від самого ранку не шкодували і українські військові аналітики, і генерали політичного фронту, йдеться в сюжеті ТСН.

Останні дні під Краматорськом гаряче. На АТО терористи відповідають пострілами і новими захопленнями, але вже вночі українські військові зачистили телевежу від терористів.

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Поблизу села Староварівка, під Краматорськом, відбувся бій між українськими військовими та групою терористів, що засіли в лісосмузі.

Операція теж пройшла успішно. Поранених і загиблих серед військових немає. Зате військовим вдалося взяти в полон трьох терористів.

За інформацією групи "Інформаційних опір", силовики розпочали фінальну стадію АТО. У штабі антитерористичної операції - люди з бойовим досвідом.