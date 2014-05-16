Нового Президента обиратимуть на 5 років - Конституційний Суд
10:17, 16 травня 2014Політика
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Термін повноважень президента, якого українці обиратимуть на позачергових виборах 25 травня, становитиме 5 років.
Президента обиратимуть на 5 років - КС / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення сьогодні оприлюднив голова Конституційного Суду України Юрій Баулін.
“Положення частини 1, 5 статті 103 Конституції України необхідно розуміти так, що президент України обирається громадянами України на позачергових, як і на чергових виборах, строком на п'ять років”, - йдеться у рішення КС, яке зачитав Баулін.
Читайте такожЕксперт вважає за можливе проведення президентських виборів на Донбасі Він також наголосив, що рішення КС є обов'язковим до виконання на території України, остаточним і не може бути оскарженим, а також підлягає опублікуванню у “Віснику Конституційного Суду України” та в інших офіційних виданнях України.
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