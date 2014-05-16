У Луганську невідомі розібрали злітну смугу аеродрому

Зловмисники зняли практично всі плити зі злітно-посадкової смуги, залишивши на місці тільки 20 штук, повідомляє "Сегодня".

За словами очевидців, злодії завантажили плити та вивезли їх на трьох великих вантажівках.

Даний випадок прокоментувала голова прес-служби Луганської обласної міліції Тетяна Погукай.

"Напередодні мені зателефонував один журналіст і повідомив, що невідомі розібрали злітну смугу та вантажать її до великих вантажівок "сорокатонників". Про це я повідомила у чергову частину. На місце виїхала міліція. Дійсно, частина смуги була демонтована, і за другою партією ніхто не повертався. На місці чергує група міліціонерів", - повідомила Погукай.

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Також у міліції нам повідомили, що даний факт внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань, ведеться слідчо-оперативна робота.

"На даний момент співробітники міліції опитують свідків, може хтось запам'ятав номери машин, "сорокатонників" не так вже й багато у регіоні. Також з'ясовується, кому належить смуга", - підсумувала Погукай.

Зазначимо, у зв'язку з нестабільною ситуацією в регіоні почастішали випадки мародерства, крадіжок автотранспорту та викрадення людей.