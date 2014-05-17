У Слов'янську зав'язався бій між Нацгвардією і терористами - ЗМІ
01:22, 17 травня 2014Політика
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У Слов'янську в районі заводу "Зевс-Кераміка" освітлювальні ракети злітають одна за одною, лунають дуже потужні вибухи.
У Слов'янську зав'язався бій між Нацгвардією і терористами / REUTERS
Також над цим місцем літають винищувачі, передає "Громадське ТБ".
"Дуже потужний вибух. І в центрі чутно. На Артема скло у вікнах тремтить. Знову вибух... сильно чути в районах: залізничний вокзал, Артема, Північний, центр", - пишуть місцеві мешканці у соцмережах.
За свідченнями очевидців, в одному з районів міста відбувається бій між терористами та Нацгвардією. Терористи обстрілюють українські блокпости.
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Бойовики ведуть артобстріл українських військових із жилтлових кварталів міста.
За інформацією від місцевих мешканців, в одну з лікарень міста доставили відомого терориста Бабая. Він тяжко поранений.
Джерело Gazeta.ua
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