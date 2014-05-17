У Слов'янську зав'язався бій між Нацгвардією і терористами - ЗМІ

01:22, 17 травня 2014
Політика
0 0

У Слов'янську в районі заводу "Зевс-Кераміка" освітлювальні ракети злітають одна за одною, лунають дуже потужні вибухи.

REUTERS

Також над цим місцем літають винищувачі, передає "Громадське ТБ".

"Дуже потужний вибух. І в центрі чутно. На Артема скло у вікнах тремтить. Знову вибух... сильно чути в районах: залізничний вокзал, Артема, Північний, центр", - пишуть місцеві мешканці у соцмережах.

За свідченнями очевидців, в одному з районів міста відбувається бій між терористами та Нацгвардією. Терористи обстрілюють українські блокпости.

Читайте такожТерористи безрезультатно атакують пости сил АТО в Слов'янську

Бойовики ведуть артобстріл українських військових із жилтлових кварталів міста.

За інформацією від місцевих мешканців, в одну з лікарень міста доставили відомого терориста Бабая. Він тяжко поранений.

Джерело Gazeta.ua

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter