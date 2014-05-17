Терористи розстріляли в Луганську чотирьох осіб, один загиблий

Як розповіли «Сегодня» в обласній міліції, водій автомобіля від отриманих поранень помер на місці. Пасажира з важкими пораненнями швидкою допомогою доставлено в лікарню. Крім цього, постраждали два пішоходи - жінки 47-річна жінка та 27-річна дівчина.

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«За попередньою інформацією «Шевроле» рухався у бік Луганська. На несанкціонованому блокпосту, розташованому на перехресті вулиць Обвідна-Азовська, його намагалися зупинити озброєні люди. Водій не зупинився, і його стали переслідувати озброєні люди на автомобілі ВАЗ-3110, сірого кольору. По дорозі озброєні люди відкривали вогонь по автомобілю в районі кільця Гайового, а потім в районі селища Ювілейне, наздогнавши автомобіль, обстріляли його», - повідомили правоохоронці.