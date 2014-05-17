Меджліс скасував масові акції в Сімферополі 17-18 травня

Ніяких масових акцій - мітингу і ходи - в пам'ять жертв депортації 1944 року в Сімферополі 17 і 18 травня не буде, постановив Меджліс кримськотатарського народу.

Про це говориться в його рішенні.

17 травня відбулося позачергове засідання Меджлісу. «Меджліс кримськотатарського народу ухвалив, що в центрі Сімферополя ніяких масових акцій в ці дні не проходитиме. 17 травня акція-реквієм "Запали вогник в своєму серці" не відбудеться. Меджліс визначив наступний порядок заходів 18 травня 2014 року: 1) з 8:00-9:30 провести траурні заходи у селищах і селах, у місцях визначених місцевими Меджлісами за погодженням з головами сільських та селищних рад; 2) з 11:00 - 13:00 провести траурні заходи у районних центрах і містах, у місцях визначених регіональними Меджлісами за погодженням з керівниками районів і міст; 3), в 13:00 у мікрорайоні Акмечеть міста Сімферополя (біля Джамі) відбудеться всекримський жалобний молебень (дуа), присвячений пам'яті жертв депортації кримськотатарського народу», - сказано в постанові.

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Як повідомляв УНІАН, призначений президентом РФ Володимиром Путіним тимчасово виконуючий глави республіки Крим Сергій Аксьонов 16 травня заборонив до 6 червня всі масові акції в Криму.

Всі роки незалежності України близько 15-20 тисяч кримських татар з'їжджалися з регіонів автономії 18 травня на мітинг у Сімферополі. Останні кілька років кримськотатарська молодь ввечері 17 травня проводила акцію «Запали вогонь у своєму серці», викладаючи зі свічок символ кримських татар - тамгу, контури Криму й цифри - кількість років, що минули з часу депортації.

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Організаційний комітет з проведення заходів до Дня пам'яті жертв депортації 17 травня визнав недоцільним проведення масового мітингу 18 травня в центрі Сімферополя, запропонувавши городянам - кримським татарам зібратися на пам'ятні заходи на кладовищі «Абдал».