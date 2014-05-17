ЦВК не зніматиме Симоненка з президентських виборів

21 кандидат у президенти – саме стільки прізвищ буде у виборчих бюлетенях 25 травня. Це остаточна кількість, і вона не змінюватиметься. Таку заяву зробив голова Центральної виборчої комісії Михайло Охендовський, передає 5 канал.

Згідно закону, знятися з президентських виборів кандидати могли до 1-го травня – тепер уже не можуть. Усі заяви претендентів про зняття з виборів ЦВК розглядати не буде, крім того, не дозволить окружним комісіям ставити штамп "Вибув". Нагадаємо, учора про намір припинити участь у президентських перегонах заявляв лідер Компартії Петро Симоненко.

"Голоси, віддані за будь-якого кандидата, і навіть того, що заявив, що він нібито припинив свою участь у виборах будуть зараховані за цього кандидата і дільничними виборчими комісіями і окружними, і будуть відображені в протоколі ЦВК про вибори Президента України" – підкреслив Михайло Охендовський.