Президентські вибори 25 травня стануть найдешевшими в історії щодо витрат кандидатів – ЦВК

Цьогорічні позачергові вибори президента стануть найдешевшими в історії з точки зору витрат кандидатів на агітацію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав голова Центральної виборчої комісії Михайло Охендовський сьогодні під час брифінгу на державному підприємстві “Поліграфічний комбінат “Україна”, де друкуються виборчі бюлетені.

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“Ці вибори президента, на мій погляд, стануть найдешевшими в історії з точки зору витрат виборчих фондів кандидатів на пост президента. Ще в середині квітня кандидати демонстрували достатньо низьку активність з точки зору розміщення агітаційних матеріалів як на носіях зовнішньої реклами, так і в ЗМІ. Достатньо невисокою, на мій погляд, така активність лишається і на цей час», - зазначив голова ЦВК.

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За його словами, згідно з попередніми підрахунками, вже можна говорити, що витрати виборчих фондів кандидатів є незрівнянно низькими у порівнянні з тими, які були на попередніх виборах президента та на виборах народних депутатів.

«Кандидати ще ніколи не мали шансів стати президентом за рахунок витрат такої незначної кількості грошей зі своїх виборчих фондів”, - сказав Охендовський.