Турчинов закликав Мін'юст розглянути матеріали ГПУ та СБУ щодо антиконституційної діяльності КПУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час виступу у Національному заповіднику «Биківнянські могили», вшановуючи пам’ять жертв політичних репресій.

“Я сьогодні підписав офіційного листа на Міністерство юстиції України, де пропоную міністру негайно розглянути всі матеріали, надані Службою безпеки України, Генеральною прокуратурою, щодо незаконної антиконституційної діяльності Комуністичної партії України”, - сказав Турчинов.

«Я переконаний, що український суд поставить крапку в цій справі», - додав він.Читайте такожТурчинов проситиме Мін'юст розглянути можливість заборони КПУ

Також у своєму виступі Турчинов нагадав, як за сталінських часів знищувались мільйони людей. При цьому він зазначив, що сьогодні у Росії намагаються відновити пострадянську імперію. Але, на переконання Турчинова, Україна вже ніколи не стане частиною будь-якої імперії і подолає всі проблеми і виклики.

У жалобному заході в Биківні, під час якого була сильна злива, також взяли участь прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, члени уряду, представники різних релігійних кіл, колишні політв'язні.

Всі вони поклали квіти до меморіалу закатованим та розстріляним українцям. Також квіти були покладені до меморіалу розстріляним радянським режимом у Биківнянському лісі громадянам Польщі.Читайте такожСимоненко позиватиметься до Турчинова

Як повідомляв УНІАН, 13 травня Турчинов заявив, що звернеться до Міністерства юстиції з проханням розглянути матеріали про причетність КПУ до терористів та можливості заборони партії.

“Симоненко повторює брехню і пропаганду, яку розповсюджують російські засоби масової інформації”, - сказав Турчинов і додав, що це “цинічна брехня”.

Голова ВР повідомив, що звернеться до Мін’юсту стосовно інформації та матеріалів щодо “співучасті представників Комуністичної партії в організації терористичної і сепаратистської діяльності”.

“Я б просив Міністерство юстиції розглянути це питання і при наявності доказів подати до суду матеріал щодо заборони Комуністичної партії України”, - сказав Турчинов.