На Луганщині терористи обстріляли трансформатори, зупинивши роботу феросплавного заводу

Бойовики обстріляли трансформатори та знеструмили Стаханівський феросплавний завод.

Про це повідомляється на сайті Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

"Вночі, близько третьої ночі, озброєні терористи увірвалися на територію ПС Алмазна. Нападники обстріляли з автоматів два трансформатори, внаслідок чого виникла пожежа. Працівники електростанції були вимушені повністю зупинити електропостачання, аби не допустити поширення вогню", - йдеться у повідомленні.

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Внаслідок знеструмлення була повністю зупинена робота Стаханівського заводу феросплавів (6 діючих печей). Як зазначив заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості України Вадим Улида, наразі триває ліквідація наслідків пожежі на ПС Алмазна та поновлення енергопостачання на феросплавному заводі.