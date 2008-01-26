Семенюк хоче ”останнє слово”: я в ЗАГС заяву написала, а не на звільнення

Голова Фонду держмайна України Валентина СЕМЕНЮК не писала заяви про звільнення і не має наміру писати.

Про це вона заявила в інтерв`ю виданню «Киевский телеграфЪ» (25 - 31 січня).

«Не писала і писати не буду. Категорично відмовляюся це робити. Я хочу відзвітувати про виконану роботу», - сказала В.СЕМЕНЮК.

За її словами, не можна розглядати питання про звільнення без пояснень, без звіту про виконану роботу. «Знаєте, навіть на суді і то надають останнє слово. Як можна розглядати питання про звільнення? Крім того, у ЗМІ з`явилася інформація про те, що нібито я написала заяву про відставку. Пояснюю всім: я в ЗАГС заяву написала, а не на звільнення. А що стосується відставки, то ніхто навіть не запитував моєї думки», - сказала вона.

Як сказала В.СЕМЕНЮК, в цьому питанні необхідне верховенство закону, яке полягає в тому, що Президент України вносить подання на звільнення, а парламент дає згоду або не дає. При цьому, за її даними, подання Президента щодо її відставки немає.

«Уся ця суєта пов`язана з тим, що їм необхідно якомога швидше поставити свою людину на чолі фонду. Тоді вже буде не приватизація, а перерозподіл власності на користь тих, хто так цього хоче», - заявила В.СЕМЕНЮК.

Як повідомляв УНІАН, на сайті ВР зареєстровано проект постанови Верховної Ради №1332 від 14 січня ц.р., у тексті якої сказано: «Відповідно до пункту 12 частини першої статті 85 Конституції України Верховна Рада України ухвалює: звільнити СЕМЕНЮК Валентину Петрівну з посади голови Фонду державного майна України відповідно до поданої нею заяви».

В.СЕМЕНЮК була призначена головою ФДМУ відповідно до указу Президента №635/2005 від 13 квітня 2005 року.

Кабмін пропонує призначити на посаду голови Фонду держмайна представника БЮТ Андрія ПОРТНОВА.