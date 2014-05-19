За вчинення масових заворушень в Одесі заарештували півсотні людей

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України - начальник Головного слідчого управління МВС Віталій Сакал.

Він нагадав, що внаслідок трагічних подій в Одесі загинули 48 осіб, з яких 6 від вогнепальних поранень, 10 – через падіння з висоти, решта - задихнулися або згоріли під час пожежі в Будинку профспілок.

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Також поранення внаслідок сутичок отримали близько 50 людей, 18 з яких були госпіталізовані з вогнепальними пораненнями.

Як зазначив Сакал, наразі для розслідування тих подій створено потужну слідчо-оперативну групу, яка налічує близько 200 співробітників міліції та СБУ. Слідством розглядаються 4 основні версії - замовлення заворушень з метою дестабілізації ситуації в державі, дискримінація діючої влади, провокації радикально налаштованих осіб і некеровані дії фанатів футбольних клубів.

При цьому Сакал зазначив, що найбільш реалістичною версією є вчинення провокації.

Начальник ГСУ зазначив, що на даний час у справі призначено 200 експертиз, результати по деяких з них вже отримані.

Як повідомляв УНІАН, 2 травня в Одесі сталися зіткнення між сепаратистами, озброєними вогнепальною зброєю, і проукраїнськими активістами. Загинули декілька активістів. Після цього проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле, в табір проросійськи налаштованих громадян і підпалили намети. У розташованому на Куликовому полі Будинку профспілок, в якому перебувало багато людей, почалася пожежа, під час якої також загинули люди.

Кількість загиблих у результаті зіткнень і масових безладів 2 травня в Одесі становить 48 осіб, постраждалих - майже 250.