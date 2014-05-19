ЦВК завершила реєстрацію міжнародних спостерігачів на виборах

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, на сьогоднішньому засіданні Центральної виборчої комісії, в останній день реєстрації міжнародних спостерігачів, було зареєстровано 593 осіб.

Так, комісія зареєструвала 2 спостерігачів від Бюро демократичних ініціатив інститутів і прав людини ОБСЄ, 29 спостерігачів від Парламентської асамблеї ОБСЄ, 61 спостерігача від Польщі, 327 спостерігачів від Європейської мережі організацій зі спостереження за виборами, 115 спостерігачів від Канадської місії спостереження за виборами, 38 спостерігачів від Національного демократичного інституту міжнародних відносин в Україні, 21 спостерігача від Комітету "За відкриту демократію".

Читайте такожЦВК: лише 16% дільниць на Луганщині отримали попередні списки виборців Перед цим, впродовж часу реєстрації, ЦВК зареєструвала 2 тис. 191 офіційного спостерігача (від дев’ятнадцяти міжнародних організацій – 1950 осіб, від вісімнадцяти іноземних держав – 241 особа).

Таким чином, загальна кількість зареєстрованих офіційних спостерігачів становить 2 тис. 784 особи.