Шушкевич назвав Лукашенка рабом Путіна

Лукашенко - раб президента РФ Володимира Путіна і підкориться йому в разі прямого вторгнення російських військ.

Про це в інтерв'ю Gordonua.com заявив екс-голова Верховної Ради Білорусі, один із трьох лідерів, які підписали Біловезькі угоди, які поставили крапку в існуванні СРСР Станіслав Шушкевич.

"Якщо Росія піде на відкрите збройне протистояння з Україною, Білорусь точно буде на боці Кремля, тому що Лукашенко - раб Путіна і самостійно нічого не вирішує. Мені дуже шкода, що Турчинов повірив Лукашенку. Даремно він це зробив. Лукашенко брехав від народження і до цього дня", - переконаний Шушкевич.

Читайте такожУся політична еліта світу зараз на боці України - Шушкевич Політик не вірить, що заява російського лідера про відведення військ від українського кордону означає відмову Путіна від прямого вторгнення в Донецьку та Луганську області.

"Відвів Путін війська від кордону з Україною чи ні - не важливо. Президент РФ в будь-який момент готовий абсолютно на все, його дії непередбачувані. Анексія Криму, війна з Україною, агресивне "збирання руських земель" - у Путіна немає іншого способу підтримувати свій рейтинг серед імперського населення Росії. Так що я не виключаю прямого вторгнення російських військ у східну Україну", - вважає політик.

За його словами, Путін як і раніше, буде пояснювати це тим, що українці - негідники, які знищують власних російськомовних громадян.

"Це жахлива політика, але це реалії", - сказав Шушкевич.

Нагадаємо, на початку березня посол Росії в ООН переплутав лідера УПА 40-х років Романа Шухевича зі Станіславом Шушкевичем, заявивши, що криза в Україні є справою рук "послідовників Бандери і Шушкевича".