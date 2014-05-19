Керівники виборчих штабів Гурвіца можуть бути причетні до подій 2 травня - Аваков

Про це на брифінгу повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, передає УНН.

"Провідну роль відіграли депутати Одеської міськради, співробітники міліції, їх рідні та місцеві активісти, зокрема, керівники виборчих штабів Гурвіца (кандидат на посаду міського голови Одеси, колишній мер Одеси Е. Гурвіц - ред.) і сини відомих одеських правоохоронців" , - сказав він.

Нагадаємо, в результаті подій в Одесі 2 травня загинули 48 людей і ще 250 травмовано. Зараз особи, причетні до вбивства людей в Одесі зафіксовані на відео, знаходяться в розшуку. Про це на брифінгу повідомив начальник Головного слідчого управління МВС Віталій Сакал.

"22 людини, які зафіксовані на відео і можуть бути причетні до вбивств людей під час подій в Одесі, вже ідентифіковані і вони знаходяться в розшуку", - сказав він.