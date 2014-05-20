Вибори президента в один тур заощадять півмільярда – Мінфін

Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів.

«За попередніми розрахунками ЦВК, у разі проведення виборів президента в один тур економія коштів державного бюджету становитиме близько 500 мільйонів гривень», – зазначає Мінфін.

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За інформацією міністра фінансів Олександра Шлапака, на проведення виборів цьогорічним держбюджетом передбачено трохи більше одного мільярда гривень.

Шлапак наголошує, що фінансування видатків на підготовку і проведення виборів президента і місцевих виборів здійснюється вчасно.

Дострокові вибори в Україні мають відбутися 25 травня.