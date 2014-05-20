Дивіться онлайн-трансляцію засідання ВР

Як передає кореспондент УНІАН, також парламент планує сьогодні ратифікувати меморандум з ЄС щодо отримання Україною макрофінансової допомоги в сумі до 1 млрд євро.

Крім того, парламент планує повернутися до раніше не підтриманих рішень щодо змін до виборчого законодавства, зокрема щодо обрання міських голів за мажоритарною системою абсолютною більшістю, тобто про два тури виборів, та щодо поєднання посад мера Києва та голови КМДА.

Крім того, планується включити до порядку денного та прийняти рішення про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за порушення виборчих прав громадян.

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Передбачається і розгляд двох законопроектів, які стосуються виборів президента України щодо забезпечення належної організації та проведення голосування, а також щодо заповнення переліку документів, які є підставою для отримання бюлетеня.