Прикордонники зупинили росіянина, який перевозив із Криму півмільйона російських рублів

Під час перевірки документів 19 травня прикордонники Бердянського загону помітили неабияке хвилювання росіянина, який йшов пішки та мав при собі сумку. Перевіривши вміст поклажі, правоохоронці виявили 475 тисяч рублів РФ та електрошокер у вигляді мобільного телефону «Нокіа». Крім того росіянин мав військовий квиток та посвідчення «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России», а в мобільному телефоні фото з символікою ДНР.

У ході проведення подальших перевірочних заходів у представників взаємодіючих органів виникли сумніви щодо дійсності грошових купюр. Тому вилучені кошти направлено на експертизу.

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Наразі громадянину Росії заборонено в’їзд в Україну терміном на 3 роки, йдеться у повідомленні.