США спрямують на українські вибори близько 100 спостерігачів

Про це повідомляє РИА Новости, цитуючи представника держдепартаменту США Джен Псакі.

”США нададуть приблизно десяту частину спостерігачів”, - сказала Псакі, уточнивши, що моніторингова місія ОБСЄ відправила в Україну майже 100 довгострокових і 900 короткочасних спостерігачів. В американській делегації будуть члени конгресу, члени Гельсінської групи конгресу. Також США виділили 11,4 мільйона доларів на підтримку виборів в Україні, уточнила Псакі.

Читайте такожНа Україну чекають найважливіші і найскладніші в історії вибори - американські експертиВ цілому, за даними держдепартаменту, Україна готова до проведення виборів. ”З 2013 окружних виборчих комісій по всій країні, згідно з ЦВК, сьогодні закрилися 11 виборчих комісій у Донецькій і Луганській областях”, - сказала Псакі. Вона заявила, що це сталося через погрози з боку так званихДонецької і Луганської народної республіки. ”Але навіть у Донецьку та Луганську окружні виборчі комісії працюють, незважаючи на складну обстановку”, - додала представник держдепартаменту.