Левко Лук’яненко вважає, що Україні потрібні вибори в один тур

Про таке в ефірі 5 каналу заявив громадський діяч, дисидент Левко Лук’яненко.

"Краще, аби вибори відбулися в один тур, бо я знаю, Москва при тому всьому не дасть Україні спокійно жити ні до президентських виборів, ні після президентських виборів", - сказав Лук'яненко.

Читайте такожПисьменник Сергій Жадан висловився за обрання Президента вже в першому туріНа його думку. це дозволить уникнути набридлої всім непевності.

"Щоб не було другого туру, бо як буде другий тур, то по-перше – це від одного до другого там час якийсь. Потім почнеться возня – подавання в суд, потім чекання рішення суду, тобто це розтягне непевність ту, яка зараз є і починає надокучати людям, ну я нам би всім українцям хотілось би щоб закінчити оцю суперечку з Росією і приступити до внутрішніх проблем", – заявив Лук’яненко.