Політолог вважає, що Ляшко завдячує своїм успіхом особливому політичному стилю

За останніми соціологічними опитуваннями (СОЦІС, КМІС і соціологічної групи «Рейтинг», 8-13 травня), серед кандидатів на пост президента України Ляшко опинився на четвертому місці, і демонструє помітну позитивну динаміку (+1 % в порівнянні з квітнем).

Говорячи про причини змін у списку рейтингових політиків, Фесенко зазначив, що ще півроку тому Ляшка не сприймали всерйоз, оскільки вважали політичним одинаком з епатажними заявами.

«Однак за останній час він додав як серйозності і змістовності, так і дієвості, ставши помітною фігурою на Майдані і проявивши активність у подіях на Донбасі», - зазначив Фесенко.

За словами експерта, Ляшко відоповідає попиту та очікуванням тих виборців, які шукають нових політичних лідерів.

Фесенко також вважає, що більшу частину своєї підтримки Ляшко отримує не в містах, а в українській глибинці, оскільки «говорить її мовою і відображає її настрої».

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Політолог також відзначив «неповторний політичний стиль» Ляшка, оскільки його неможливо сплутати ні з одним українським політиком, що вже може бути запорукою успіху. Як би ми не ставилися до Ляшка, він є одним з відображень національних особливостей української політики, вважає політолог.

«Ляшко може стати одним з головних сюрпризів нинішніх президентських виборів. А оскільки рейтинг лідера у нас формує і рейтинг його політичної сили, то у партії Ляшка є перспективи пройти в наступний склад Ради на позачергових парламентських виборах, якщо вони відбудуться наприкінці цього року», - прогнозує Фесенко.