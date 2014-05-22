У Маріуполі міліція розслідує факти тиску та погроз головам виборчих комісій

Про це повідомили в прес-службі Маріупольського міськуправління міліції.

У повідомленні наголошується, що в міліцію надійшло повідомлення про те, що 20 травня невідомі в Жовтневому районі заподіяли тілесні ушкодження голові виборчої комісії і викрали документацію. Як пояснив потерпілий, він приїхав до лікувального закладу, де розташоввана його дільниця для голосування, щоб уточнити списки виборців, які в силу проблем зі здоров`ям братимуть участь у виборах безпосередньо в лікарні.

Нібито, прямо в палаті до нього підійшли четверо невідомих громадян і силою змусили сісти в їхній автомобіль. По дорозі чоловіки намагалися з`ясувати у голови, ким саме він був призначений і хто йому платить. Також вони забрали пакет документів зі списками виборців та особистий паспорт потерпілого. Самого ж «бранця» вони привезли в занедбаний будинок, заподіяли йому тілесні ушкодження і зникли. Про випадок потерпілий повідомив у міліцію.

Читайте такожТерористи блокують виборчі дільниці у Маріуполі, викрадають печатки та документиВ даний час співробітники Жовтневого райвідділу встановлюють особи громадян, які можуть бути причетні до даного факту і вживають необхідних заходів до їх затримання.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою кваліфікацією за ч.3 ст.157 Кримінального кодексу України (Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії, вчинене за попередньою змовою групою осіб), за що передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Цього ж дня до чергової частини Орджонікідзевського райвідділу звернувся голова дільничної комісії № 358. Він повідомив про те, що перебував на своїй дільниці, коли в кабінет увійшли кілька громадян і зажадали від нього залишити приміщення. При цьому чоловіки забрали його робочі чорнові записи, опечатали тервиборчком . Голова негайно звернувся до міліції. У діях фігурантів вбачається склад правопорушення, який кваліфікується за ч.3 ст.157 Кримінального кодексу України.