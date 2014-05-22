Цушко знімає свою кандидатуру з президентських виборів

Про це він заявив під час свого теле - і радіозвернення до виборців у четвер, 22 травня, говориться в повідомленні на його сайті.

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Він підкреслив, що потрібно зробити так, щоб президент був обраний як можна швидше, оскільки саме легітимно обраний президент зможе "провести переговори з протестуючими на Сході країни і з сусідніми країнами", вважає Цушко.

«Розуміючи це, сьогодні знімаю свою кандидатуру з президентських виборів і прошу моїх прихильників, які збиралися за мене голосувати 25 травня (а за законодавством моє прізвище залишиться в бюлетені) не ставити позначку проти мого прізвища, щоб ваш голос не був втрачений. Давайте зробимо все можливе, щоб вибори відбулися», - зазначив Цушко.

Раніше ЦВК зняла з президентських виборів Наталію Королевську та Олега Царьова за їхніми особистими заявами. Згодом про відмову від участі у виборах заявили Зорян Шкіряк, Петро Симоненко та Клименко однак їхні прізвища залишаться у виборчому бюлетені, оскільки ЦВК могла скасувати їхню реєстрацію не пізніше, ніж за 23 дні до дня виборів, тобто не пізніше 2 травня.