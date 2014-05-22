Пентагон підтверджує відведення "деяких" частин РФ від кордонів з Україною
Представник Пентагону полковник Стів Уоррен заявив журналістам у четвер, що Пентагон може підтвердити початок відведення російських військових частин з місць дислокації неподалік від кордонів України.
"Ми бачили, що деякі російські війська відведені від кордону", - сказав Уоррен журналістам. Однак, за його словами, США поки не квапляться робити висновки, і неподалік від кордону залишаються десятки тисяч російських військовослужбовців. США як і раніше стурбовані, що ці сили можуть дестабілізувати ситуацію в Україні, зазначив представник Пентагону.
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Про це повідомляє РИА Новости.
Як повідомляв УНІАН, Міноборони РФ заявило, що російські військовослужбовці, задіяні в навчаннях в Ростовській, Білгородській і Брянській областях повертаються в місця постійної дислокації.
21 травня в Міноборони РФ заявляє, що навчання біля кордонів України проводилися протягом півроку, війська повернутися до місць постійної дислокації тільки до 1 червня.
19 травня в Кремлі заявили, що президент Росії Володимир Путін дав команду повернути російські війська, які проводять «навчання» біля кордону України, в місця постійної дислокації.
Нагадаємо, що 7 травня Путін також заявив, що російські війська відведені від кордонів з Україною. Однак НАТО і Пентагон спростували цю інформацію.