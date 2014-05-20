США досі не бачать відведення військ Росії від кордону з Україною – Держдеп

Про це заявила речниця Державного департаменту США Джен Псакі, пише Радіо Свобода.

"Ми досі не маємо доказів, що російські війська відведені від кордону з Україною. Я хочу нагадати, що схожі заяви з боку Росії лунали і минулого тижня, і ми тоді також не бачили жодних ознак цього. І знову хочу наголосити, що той факт, що Росія концентрує значні військові сили на кордоні з Україною, залишає значне занепокоєння США. Ми не бачимо ніяких змін попри публічні заяви", – говорить Псакі.

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У понеділок генеральний секретар НАТО Андерс Фоґ Расмуссен заявив, що Північноатлантичний альянс також не бачить жодних доказів, що Росія почала відводити свої війська від кордону з Україною. Про те ж заявив і секретар РНБО України Андрій Парубій.

Як повідомила прес-служба Кремля, президент Росії Володимир Путін дав команду міністрові оборони Сергію Шойгу повернути війська, що брали участь у навчаннях у Ростовській, Бєлгородській і Брянській областях, до місць постійної дислокації.

Заяви про відведення військ від кордону з Україною систематично лунають з вуст вищого керівництва Росії.