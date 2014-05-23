У Харкові бізнесмени створили благодійний фонд для допомоги силовикам

У Харкові бізнесмени створили благодійний фонд «Мир і порядок» для допомоги силовикам.

Як повідомили УНІАН організатори добродійного фонду, його публічна презентація відбулася 22 травня в Харківській облдержадміністрації.

«Рішення створити таку структуру ми (група бізнесменів) прийняли після того, як зрозуміли, що кожний з нас вже досить довгий час надає ту або іншу допомогу нашим силовикам. Зрозуміло, що загальними зусиллями ми можемо більше, ніж поодинці», - сказав ініціатор і один із засновників фонду «Мир і порядок» Всеволод Кожем’яко.

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За його словами, основними завданнями фонду є: сприяння підрозділам Збройних сил України, дислокованим у регіоні, і правоохоронним органам Харківської області, зокрема купівля спорядження, якого не вистачає, інформаційна підтримка і організація дозвілля бійців; допомога пораненим військовослужбовцям і сім'ям загиблих; створення координаційної платформи між різними волонтерськими групами, силовиками і державними структурами області; роз'яснювальна робота про небезпеку і тяжкі правові наслідки сприяння злочинцям, які загрожують територіальній цілісності України, життю і здоров'ю її громадян; підтримка груп самооборони в області.

Необхідне спорядження для підрозділів Збройних сил України і нових спецбатальйонів МВС («Слобожанщина», «Харків-1» тощо) бізнесмени, які створили фонд, купують як за власні, так і за залучені кошти.

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««Мир і порядок» у співпраці з МВС залучає людей у регіонах для створення добровольчих загонів самооборони. За допомогою фонду будується комунікація між міліцією і добровольцями», - відзначив начальник ГУ МВС України в Харківській області Анатолій Дмитрієв.

У свою чергу, голова Харківської облдержадміністрації Ігор Балута відзначив, що фонд «Мир і порядок» надає військовим частинам і підрозділам міліції велику допомогу в постачанні, зокрема у придбанні спецзасобів для бійців АТО.

*** Ініціатор і один із засновників фонду - генеральний директор групи «Агротрейд» Кожем’яко. Засновниками фонду стали власники і директори низки харківських компаній з різних сфер бізнесу.