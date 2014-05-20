На Харківщині невідомі обстріляли військових, які беруть участь в АТО - Балута

Як передає кореспондент УНІАН, інформацію про це під час прес-конференції підтвердив журналістам голова Харківської облдержадміністрації Ігор Балута.

За його словами, інцидент стався в ніч на 19 травня. Балута додав, що не володіє інформацією, чи хтось із нападників арештований.

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Губернатор зауважив, що у військових є проблеми з оснащенням технічними засобами, зокрема тепловізорами та приладами нічного бачення.

Балута зазначив, що злочинці, які обстрілюють блокпости та розташування військових АТО, під’їжджають на автомобілях максимально близько до кордонів Харківської області, після чого пішки дістаються до розташувань військових.

Голова ОДА зауважив, що на кордоні Харківської області встановлено 36 блокпостів, посилених залізобетонними конструкціями. «Кордон у цілому контролюється», - сказав Балута.

Він також додав, що наполягатиме на поверненні в Харківську область із Луганщини місцевого батальйону територіальної оборони.

У свою чергу заступник голови ОДА Юрій Георгієвський додав, що з 2 травня до харківського військово-клінічного центру Північного регіону було доставлено 69 військовослужбовців, поранених під час АТО.