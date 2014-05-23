У штабі АТО запевняють, що поранених евакуйовано та "вживаються заходи" з виведення бійців з оточення
10:12, 23 травня 2014Політика
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За інформацією Тимчука, в штабі АТО продовжують запевняти, що вживають заходів щодо вирішення ситуації з батальйоном "Донбас".
Бійці батальйону "Донбас" / REUTERS
У штабі АТО запевняють, що поранені з батальйону "Донбас" евакуйовані, та "вживаються заходи" по виведенню з оточення інших бійців.
Про це повідомив координатор "Інформаційного Спротиву" Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.
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"Спільними зусиллями ситуація з "Донбасом" - на контролі на дуже високому рівні. Я дуже сподіваюся, що це допоможе. Ми стежимо за ситуацією по декількох каналах", - написав він.
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