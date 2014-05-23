В Артемівську заблокували міськраду: вимагають скасувати вибори - ЗМІ

У Артемівську (Донецька область) активні учасники мітингу - близько двадцяти осіб - зайняли перший поверх міськради з вимогою припинити підготовку виборів президента. Передбачаючи можливі провокації, працівників міськради відпустили додому, а окружком закрили, повідомляє 06274.

На журналістів сайту, які перебували в міськраді, спробували вчинити напад і погрожували викликати «хлопців» на підкріплення. На даний момент, за відомостями очевидців, до виконкому під'їхав автобус з людьми у балаклавах і з автоматами. Що відбувається в міськраді - невідомо.

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За неофіційною інформацією, на одну з міських виборчих дільниць сьогодні приїхали озброєні люди в масках і, погрожуючи автоматами, забрали урни для голосування.