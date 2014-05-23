У Донецькій і Луганській областях 20 з 34 окружкомів заблоковані

За словами прес-секретаря Центральної виборчої комісії Костянтина Хівренка, в Донецьку з 5 створених ОВК частково або повністю заблоковано роботу всіх комісій. «Сумарно в Донецькій області з 22 створених ОВК частково або повністю заблокована робота 12», - повідомив він.

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Костянтин Хівренко також зазначив, що в Луганській області з 12 ОВК залишаються заблокованими 8.

«Таким чином, сумарно по двом областям з 34 створених ОВК станом на сьогоднішній ранок частково або повністю заблоковано 20», - сказав Костянтин Хівренко.

Як повідомляв УНІАН, позачергові вибори президента України відбудуться у неділю - 25 травня. На пост президента балотується 21 кандидат.