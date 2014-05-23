МЗС вимагає від Кремля припинити створювати нестабільність на кордоні

Як передає кореспондент УНІАН про це повідомив заступник міністра закордонних справ України Данило Лубківський сьогодні під час брифінгу.

«Якщо говорити про позицію РФ, хочу сказати, що Росія залишається єдиною країною досі, яка не дотримується принципів та основ Женевської угоди 17 квітня. Росія ставить під сумнів усі двосторонні угоди, вона продовжує підривати безпеку України, і це просто ганьба», - заявив він.

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Лубківський наголосив, що «вони (російські війська - УНІАН) створюють нестабільність на всіх кордонах, чому вони це роблять, ніхто не може відповісти на це питання, окрім російської влади. Ми вимагаємо від Росії, щоб вона припинила це божевілля і щоб вони повернулись до міжнародних принципів».

Також заступник міністра закордонних справ повідомив, що «ми хочемо побачити колись нову Росію, яка буде дотримуватись принципів демократії, верховенства права, як і ми. Ми хочемо, що Росія була нашим партнером, але така нормалізація буде відбуватися після того, як Росія забере свої війська від українського кордону, поверне Крим, після того, як вона чітко скаже, що Росія зможе бути відповідальним партнером у міжнародних справах».