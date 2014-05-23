Євросоюз розгляне ситуацію в Україні після виборів 27 травня

У вівторок відбудеться неформальне засідання Європейської ради під головуванням президента Єврокомісії Жозе Мануела Баррозу. Серед іншого глави держав і урядів розглянуть ситуацію в Україніпісля президентських виборів, повідомила прес-секретар президента Єврокомісії Жозе Мануела Баррозу Піа Андеркилде-Хансен.

Читайте такожБаррозу: Президентські вибори - ключ до стабілізації України і цілого регіону

«Вільні і прозорі вибори в Україні є ключовим елементом для стабілізації ситуації та врегулювання кризи в країні», - додала прес-секретар.

За її словами, офіційна реакція Євросоюзу на результати виборів в Україні з'явиться у понеділок вранці після оприлюднення доповіді місії спостерігачів ОБСЄ, яка працює на українських виборах.