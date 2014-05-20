На Україну чекають найважливіші і найскладніші в історії вибори - американські експерти

Про це повідомляє Голос Америки.

Незважаючи на це, наявна юридична основа, адміністративний потенціал і політична воля дають можливість припустити, що демократичний процес здійсниться на більшості виборчих дільниць по всій країні, говориться в доповіді.

Країна зіткнулася з серйозними проблемами, наголошується в доповіді НДІ: стислі терміни проведення передвиборчої кампанії, успадкований дефіцит довіри політичним інститутам, глибокі відмінності в думках щодо шляхів розвитку країни і – що найголовніше – незаконні дії збройних угруповань, що намагаються підірвати її суверенітет, а також порушення територіальної цілісності.

Прямим результатом руху озброєних сепаратистів на південному сході країни стало виникнення особливих передвиборчих ситуацій в трьох регіонах, зазначає НДІ. У Криму через російську окупацію підготовка до виборів не ведеться, і у жителів Криму на півострові не буде можливості проголосувати. У Донецькій і Луганській областях виборчі процедури наразилися на серйозні перешкоди, і проведення голосування в день виборів може стати приводом для нових серйозних хвилювань, говориться в доповіді. Проте на решті частини української території, де проживає більш як 80% зареєстрованих виборців, підготовка до виборів проходить відносно нормально.

Читайте такожМеркель закликала Путіна сприяти виборам в УкраїніУ таких обставинах безперервні зусилля уряду щодо посилення безпеки і захисту виборчих прав українців набувають першорядного значення, наголошується в документі. Щоб розв’язати проблеми, що залишилися, і забезпечити максимально можливу явку на виборах, необхідні загальні зусилля всіх громадян, які беруть участь у виборах, а також енергійна і постійна підтримка міжнародного співтовариства, вважають в Національному демократичному інституті.

Експерти НДІ відзначають, що, порівняно з попередніми президентськими виборами, нинішня кампанія проходить відносно тихо, можливо, через події на сході, проте, кандидати та їхні команди можуть вільно спілкуватися з виборцями. Головними темами кампанії стали мир, стабільність і єдність України. Більш традиційні питання, такі як робочі місця, освіта, охорона здоров`я пішли на другий план. І хоча, за даними опитувань, корупція є однією з головних проблем, ця тема не одержала пріоритетної уваги.

У цих регіонах в цілому дотримується свобода ЗМІ. Журналісти можуть працювати безперешкодно, а виборці мають доступ до різних думок, що висловлюються в ЗМІ. Але при цьому висвітлення виборчої кампанії у ЗМІ пішло на другий план, поступившись подіям на південному сході країни.

Читайте такожЦВК завершила реєстрацію міжнародних спостерігачів на виборахГрупи спостерігачів повідомляють про деякі помітні, але, мабуть, не пов`язані один з одним випадки нападів на кандидатів та їхні штаби і прояви нетерпимості в Одесі, Києві, Дніпропетровську, Миколаєві, Рівному, Чернівцях, Івано-Франківську і Тернополі.

Хоча зловживання адміністративним ресурсом і підкуп виборців були серйозними проблемами на попередніх виборах в Україні, під час цієї кампанії НДІ та інші спостерігачі одержали лише кілька повідомлень про такі порушення.

Коментуючи доповідь НДІ, прес-секретар Держдепартаменту Джен Псакі на брифінгу 19 травня заявила: «Ми, поза сумнівом, вітаємо сьогоднішню доповідь НДІ, що підтвердила, що уряд України веде хорошу підготовку до президентських виборів 25 травня».

«На місцях перебуватимуть приблизно 900 короткострокових спостерігачів у рамках місії БДІПЛ. Вони приїжджають сьогодні і завтра. В цілому по країні 93% дільничних виборчих комісій працюють нормально і готові до проведення виборів 25 травня. Крім того, вживаються всі можливі заходи, аби люди, які проживають в окремих районах, де сепаратисти намагаються перешкодити виборам, дістали можливість проголосувати», - сказала вона.

Читайте такожНового Президента обиратимуть на 5 років - Конституційний Суд«Звичайно ж, йдеться про області східної України, включаючи частини Криму, де існують проблеми. Але в більшій частині України спокійна обстановка, і тут готові до проведення голосування», – зазначила Псакі.

«З урахуванням великої кількості спостерігачів, повідомлень ОБСЄ і НДІ, ведеться підготовка альтернативних місць для голосування для тих, хто проживає в областях, де це може бути більш складно», – відзначила вона.

«На деяких територіях, таких як Слов`янськ і Донецьк, де сепаратисти діють активніше, вживаються заходи з боку спостерігачів і ОБСЄ», – повідомила представник Держдепартаменту США.