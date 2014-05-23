У Горлівці невідомі викрали доньку бізнесмена: вимагали викуп і адреси заможних містян - ЗМІ

У Горлівці більше доби троє невідомих осіб протримали в полоні 29-річну доньку місцевого підприємця, вимагаючи у батьків викуп у розмірі $150 тисяч. Їй вдалося врятуватися, самостійно вибравшись із занедбаного будинку в Калинівці, але викрадачі весь час випитували у неї адреси та прізвища інших заможних горлівчан, повідомляє Gorlovka.ua.

Як розповіла виданню мама дівчини, повертаючись додому, дочка за традицією залишила автомобіль на стоянці в житловому масиві Сонячний, а вже через кілька метрів під'їхала машина і троє в масках заштовхнули її всередину. Потім на телефонний номер матері надійшов дзвінок із пропозицією про викуп.

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Донька розповіла їй, що викрадачами були троє людей, один з них кавказької національності. Після того, як у місті почалися масові перевірки, злочинці злякалися, зв'язали очі та руки дівчині й відвезли її в покинутий будинок в Калинівці.

«Їй дивом вдалося розв'язатися. Якимось предметом розбила вікно і вилізла з хати. На вулиці зустрівся чоловік, з телефону якого набрала мене і ми швидко приїхали», - додала матір викраденої.

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За час перебування в полоні над донькою не знущалися: залишилися тільки подряпини на обличчі й колінах. При цьому у неї цікавилися прізвищами та іменами інших заможних людей в місті, які можуть стати наступними жертвами злочинців.