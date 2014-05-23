Бійці батальйону "Україна" звільнили виконком Тореза від терористів - депутат

Як повідомляв УНІАН, раніше командир добровольчого батальйону територіальної оборони Донецької області «Донбас» Семен Семенченко написав у Facebook, що батальйон "Донбас" потрапив у засідку і прийняв бій біля села Карлівка. «Проти батальйону працюють автоматники, снайпери і РПГ. Є поранені. Відійти не можемо, тому що частина людей знаходиться в оточенні. Просимо підмоги військових частин, що знаходяться поблизу», - підкреслив він. Як додав Семенченко, до місця бою «підійшов БТР сепаратистів, підтяглися великокаліберні кулемети, закидають гранатами. За 15 км убік Красноармійська стоїть український армійський блокпост з 4 БТРами. Дайте, суки, БТР! Ми не можемо підійти до своїх товаришів, працюють снайпери. Усі мої звернення по телефону до командування армійських сил з проханням надіслати підкріплення почуто не було. 9 поранених вивезено в лікарню».

У штабі антитерористичної операції запевнили, що реагують на звернення батальйону "Донбас", написав у Facebook керівник центру військово-політичних досліджень, координатор групи "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук.

Пізніше від Семенченка стало відомо, що більшість бійців батальйону "Донбас" вирвалися з оточення терористів, проте поранено 50% особового складу.