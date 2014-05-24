У Софії Київській відбулась Молитва за мир в Україні

В Софійському соборі відбулась Молитва за Україну.

Як передає кореспонденті УНІАН, у заході взяли участь в. о. президента України, голова Верховної Ради України Олександр Турчинов, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, ряд урядовців, а також глави церков.

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Як зазначив по закінченні молебна предстоятель Українського православної церкви Київського патріархату Філарет, сьогоднішня молитви присвячена миру в Україні.

Він уточнив, що мова йде не просто про молитву за мир, а “за справедливий мир”,

За словами Філарета, справедливий мир для України означає збереження її соборності та незалежності на всій її території, припинення втручання в справи України з боку Росії.

Філарет також висловив впевненість, що буде збережена територіальна цілісність України, в тому числі до її складу буде повернуто нині окупований Крим.

На думку патріарха, Україна сьогодні є жертвою агресії і тому, за його словами, Бог буде на боці України, оскільки він завжди на боці тих, хто став жертвою чиєїсь агресії.

Він також побажав Європі бути “більш рішучою у протистоянні російській агресії”, аби “вона не перекинулась до них”.

Слід зазначити, що у спільному молебні не брали участі представники Українського православної церкви Московського патріархату.

Коментуючи їх відсутність, Філарет зазначив, що, очевидно, “що вони не хочуть молитись разом з нами за Україну проти агресора”.